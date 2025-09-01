『HUNTER×HUNTER』幻影旅団編 後半・G.I編の27エピソード、TVer初配信
テレビアニメ『HUNTER×HUNTER』の「幻影旅団編」後半と「G.I編」の27エピソードが9月1日からTVerにて配信開始された。TVerでの「幻影旅団編」後半と「G.I編」の配信は今回が初めてとなる。
【画像】表情ヤバ！鋭い眼光で笑みを浮かべるヒソカ
本作は、1998年に『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした人気漫画が原作で、父に会うため、父と同じハンターを目指すべく過酷な試練に立ち向かう主人公・ゴンと、仲間となるキルアたちと旅に出る冒険ファンタジー。1999年と2011年にアニメ化された。
■『HUNTER×HUNTER』TVer配信スケジュール
＜第49話〜59話：幻影旅団編＞
9月1日（月）正午から毎日1話ずつ順次配信
＜第60話〜75話：G.I編＞
9月12日（金）正午から毎日1話ずつ順次配信
※視聴可能期間は各話配信開始より1週間。
※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性あり。
■『HUNTER×HUNTER』イントロダクション
くじら島で暮らす少年・ゴンの夢は、幼い頃に別れた父と同じ「ハンター」になること。世界中に散らばる、財宝、秘宝、珍品、珍獣……「未知」への挑戦に命を賭けるプロハンターになる決意を胸に旅立つゴンは、同じハンター試験合格を目指す受験者のクラピカ、レオリオ、キルアと出会う。超難関で知られるハンター試験を見事突破し、「世界一のハンター」になれるのか!? ゴンの奇想天外、壮大苛烈な冒険の旅が、今始まる!!
■『HUNTER×HUNTER』キャスト
ゴン＝フリークス（声：潘めぐみ）
キルア＝ゾルディック（声：伊瀬茉莉也）
レオリオ（声：藤原啓治）
クラピカ（声：沢城みゆき）
ヒソカ（声：浪川大輔）
ほか
