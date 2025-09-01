「ウルフすぎない」が良い！＜40・50代＞が挑戦しやすい【プチウルフ】♡

レイヤーカットで軽やかさを出しながら、ウルフカットほどエッジィになりすぎない……。そんな、「プチウルフ」は、今っぽくイメチェンしたい40・50代が挑戦しやすいヘアスタイルと言えそう。今回は、ヘアサロン「TIECHEL 表参道」のトップスタイリスト、@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、ミドル世代におすすめのプチウルフを厳選してご紹介します。

プチウルフってどんなヘアスタイル？

「『切りっぱなし＋レイヤー』のプチウルフを考案」と、Instagramのプロフィールに掲げている@kitadani_koujiroさん。FTN編集部が、40・50代におすすめしたいプチウルフは、画像のようなヘアスタイルです。襟足を長く残すウルフカットとは一線を画し、ベースはサイドまで長さをそろえているところがポイント。首元で自然なくびれをつくるようなレイヤーカットで、ウルフのニュアンスを漂わせます。やわらかくコンパクトなシルエットで、今っぽさをさりげなく取り入れたい時にぴったりです。

結べる長さが嬉しい！

肩にかかる長さのプチウルフなら、軽やかさと同時に落ち着いた女性らしさを演出できそう。家事を頑張りたい時や、スポーツを楽しむ時などは、ひとつ結びにできるのも嬉しいポイント。ベースはスタイリングに時間をかけなくても、自然に外ハネになる長さです。@kitadani_koujiroさん曰く、「肩ラインのクビレはスタイリングが苦手な方も◎」とのこと。

こっくりブラウンで秋ムードを先取り

秋の足音が聞こえはじめる今、髪色にはこっくりとしたやわらかみのあるブラウンを合わせると、シーズンムードを楽しめそう。ベースの毛先をくるんとひと巻きすることで、大人可愛い印象も演出できるはず。@kitadani_koujiroさんによると、「髪が多くて悩んでいる方もレイヤーの入れ方で軽やかに」とのことなので、秋に向けて軽やかなイメチェンを叶えたい人は要チェックです。

ハイライトプラスで、ちょっぴり冒険

周りと被らない、ヘアスタイルで冒険してみたい……。そんなミドル世代は、プチウルフ + ハイライトに挑戦してみては。トップのレイヤーは内巻きにスタイリングすることで、シルエットがゆるやかなひし形になり、小顔効果にも期待が持てるかも。プチウルフなら、髪色で冒険しても派手になりすぎることなく、ほど良いシャレ感を引き出せそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里