見取り図・盛山晋太郎、初エッセイ10・4発売 『しばけるもんならしばきたい』【コメントあり】
お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が10月4日、初エッセイ『しばけるもんならしばきたい』（幻冬舎）を発売する。
【写真】反町隆史？北村一輝？ 20キロ減の盛山晋太郎
2020年から「小説幻冬」で連載していた約5年間の内容をまとめた一冊。5年間の間で、M-1グランプリで3位になり、劇場出番1日12ステージと人気芸人への階段を上り、東京への上京を果たし、ドラマにも出演し、順風満帆に活動を進めてきた。そんな盛山が、その裏ではどんなことを考えていたのか。その思考の歴史が垣間見える。
タイトルの『しばけるもんならしばきたい』は、日常の中の違和感を掬い上げて書く盛山ならではの視点として、作中を通して軸となる感情を表した。連載時のエッセイに、今の盛山が感じたことを記した「いまがき」を追加。当時を振り返ったり、今はどのように考えているかなどつづった。
また、撮りおろしグラビア8ページも収録。愛車で多摩川を訪れた盛山が、川辺でサッカーをしたり、敬愛するブラックマヨネーズ・吉田敬のエッセイを読んだりする様子を撮影。カバーは盛山のドアップ写真で、あえてレタッチはなし。「今の盛山晋太郎」をストレートに表現した。
なお発売日の10月4日、東京・紀伊國屋書店新宿本店にて「お渡し会イベント」を予定している。
■盛山晋太郎、コメント
人知れず幻冬舎さんで執筆させて頂いていた「エッセイ」がとうとう書籍化となります！
約5年も連載させてもらっていたのに、未だに「エッセイ」とは何か分かっておりません。
是非、盛山の「エッセイ」をお読みください。
