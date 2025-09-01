µÈ°æÏÂºÈ¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡¡Á°²óÃæ»ß¤ÎÃÏ¤«¤éºÆ»ÏÆ°
¡¡µÈ°æÏÂºÈ¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØµÈ°æÏÂºÈTOUR2025/26 IVIVI BLOOD MUSIC¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯1·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼ÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á°²óÃæ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÃÏ°è¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î12·î28Æü¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÎÀçÂæ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ9¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ØIVIVI BLOOD MUSIC¡Ù¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢µÈ°æ¤Î¡Ö·ì¡×¤½¤Î¤â¤Î¤È¤â¸À¤¨¤ëÂåÉ½¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¿·¶ÊÈ¯É½¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¢£¡ØµÈ°æÏÂºÈTOUR2025/26 IVIVI BLOOD MUSIC¡Ù¥Ä¥¢¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶ ¹ÖÆ²
12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡µþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
