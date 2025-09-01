松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、9月2日午前10時から「シビ辛麻辣（マーラー）トンテキ定食」を発売します。

「からし」で味変も

同商品は、やわらかい食感でジューシーな味わいの200グラムのトンテキに、ピリッとしびれる辛さが特徴の麻辣ソースをたっぷりと絡めた新メニュー。付属の「からし」をつけることで、味変も楽しめます。

同社は「おなかも心も満たされること間違いなしの極上うま辛メニューを、この機会にぜひご賞味ください」とコメントしています。

価格は、「シビ辛麻辣トンテキ定食」が1230円（以下税込み）、「シビ辛麻辣トンテキダブル定食」が2080円、「シビ辛麻辣トンテキ定食ビールセット」が通常1720円のところ、「夏のビールフェア」で1630円。テイクアウトの場合、「みそ汁」は別途料金。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、「シビ辛麻辣トンテキ定食」のモバイルクーポンが2週間限定で登場。9月16日午前10時まで、モバイルクーポンにて注文すると、50円引きで購入できます。