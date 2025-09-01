小学館の漫画フェア「小コレ！」開始 コナン柄など特製スライダークリアポーチ（全12種）
小学館のコミックスフェア「小コレ！」が、1日より全国のフェア参加書店にてスタートした。好きな小学館のコミックス1冊購入毎に、ノベルティの特製スライダークリアポーチが1個もらえる。
【画像】センス抜群！コナン柄などの特製スライダークリアポーチ（全12種）
「小コレ！」といえば豪華な書店ノベルティも注目ポイント。今フェアのノベルティは「特製スライダークリアポーチ」。人気キャラクターがデザインされた透け感あるオシャレなデザインのポーチが全12種で登場する。
クリア素材のポーチは中に何を入れるかでアレンジ自在。さらにボールチェーン付きで持ち運びも便利で、自身の好きなものを入れて楽しめる。
