夏の全国高校野球選手権は、沖縄代表の沖縄尚学が初優勝を果たし幕を閉じた。

それぞれの学校では3年生が引退し新チームが始動しているが、石川県では球児たちを春夏通じて甲子園に11度導いた名将が3年ぶりにユニフォームを着ることになった。

3校目のユニフォームに袖を通した「名将」は、新たな境地で選手たちに向き合っている。

金沢市にある金沢龍谷高校。甲子園出場はないものの、夏の石川大会では決勝進出の実績もあるチームだ。

この夏は3回戦で星稜に敗れ新チームが始動することになったが、波乱の船出となった。

部員は9人でスタートのなか浅井さんに「白羽の矢」

新チームは、2年生8人、1年生1人の9人でスタートすることに。3年生18人が引退したことで一気に部員は野球をする最低限の人数になった。

そんな中、学校が招へいしたのは、金沢高校や七尾市の鵬学園で監督を務めた浅井純哉さん（68）。金沢高校では1993年から2011年まで、鵬学園では2012年から2022年まで監督を務めた。金沢高校時代には春夏通じて11回甲子園出場を果たすなど、石川の高校野球界をリードする指導者として活躍してきた。

金沢龍谷・浅井純哉監督「能登の地震であったりとか、本当に自分が野球をやってきた中でいろんな人に助けられてきて最後にこういう話がきたときに、もう1回チャンスをもらえるならばやってみたいなっていうのが、そういう気持ちになりまして。本当にいくつもが重なって決めましたね」

鵬学園の監督退任後、浅井さんは再び金沢高校に戻り保健体育の授業を受け持つなどする傍ら、野球部でも選手にアドバイスをしていたが、2025年の年明けからオファーを受けるように。

オファーに動いたのは、指導者として切磋琢磨した遊学館高校の山本雅弘元監督だった。山本さんは現在、金沢龍谷のアドバイザーを務めている。

浅井さんは、7月下旬に金沢龍谷の監督就任を決断した。

金沢龍谷・浅井純哉監督「野球をやりたい子たちのなかに私を選んでくれたんなら、それはもう感謝をしていこうと。1・2年生9人のメンバーということもあってきっと大変な夏を迎えるだろうと、なら自分が少し力になってやれればいいなっていうふうに思って（金沢龍谷に）来ましたね」

就任前日に「新監督人事」を聞いた“寝耳に水”の選手たち

８月1日に監督に就任した浅井さんだが、選手たちに知らされたのはその前日だった。

金沢龍谷・山田晟羅主将「7月31日に、その日は練習試合をしていて、試合が終わった後校長先生から「話がある」と聞いて、そこで初めて知りました。もうびっくり。驚いた。「えっ」って。金沢高校を率いていたと聞いていたので、自分たちはうれしくてわくわくした気持ちでみんな迎えました」

とはいえ、9人で始まる新チーム。浅井監督は野球の基本を説くように声をかけながらノックバットを振る。

「雑になってるよー！思い切って思い切って」「ワンバウンドになったら思い切って下がろう」「取ってやろう。相手のミスカバーしよう」

こうした声かけも、今のチームが置かれた状況を考えてのものだと浅井監督は話す。

指導者が「エラーしていい」って言ったら楽になれる

金沢龍谷・浅井純哉監督「何もエラーをしたことが絶対ダメじゃないんだっていう。その次に頑張れるという意味でもっとエラーしてもいいんじゃないかという意味の声かけですよね。だから指導者が「エラーしていい」って言ったら楽になれると思うので。焦りはないですね」

「ダメだったことをどうするのかの積み重ねが大事」と今の段階での指導の基本を強調する浅井監督だが、野球に向き合う選手の姿勢の変化もすでに感じている。

金沢龍谷・浅井純哉監督「きのうも試合中にエラーをした子が、全部終わってからあえて私は「スイングだけやれ」って言ってスイングさせて守備をしろとは言わなかったんですよ。ただ、黙っていたら終わってからノックを受けていました。これが私にとってはもうやっぱりうれしかったですね」

たった1人の1年生部員 監督は“リスペクト”し見守る

金沢龍谷高校野球部で唯一の1年生部員、金沢市出身の石本楓人選手。8人の2年生の先輩とともに白球を追いかける。

金沢龍谷・石本楓人選手「やっぱり1年生1人なので、2年生に馴染めるような感じで少しでも役に立てるように頑張っていきたいなと思います。今はこの9人で勝つことだけ考えていきたいと思っているので」

浅井監督も石本選手のことは気にかけているようだ。

金沢龍谷・浅井純哉監督「上級生2年生が8人、1年生が1人っていうことを考えれば、いろいろ悩むだろうし、しゃべりたいっていう自分の愚痴をこぼしたいっていうこともなかなかできない中で、来た時からそういう状況で4月からですから、私は逆にすごいなっていうふうに見えるし、ぜひこの経験はここだけで終わらせるんじゃなくて、いつかその経験が役に立つ日が来ると思うので、そのときにまたこの時代を思い出してほしいなと」

石川の高校球界の“レジェンド”山下智茂さんは今も現役 「戦ってみたい」

浅井監督にとって、今気になる存在が星稜高校元監督の山下智茂さんだ。

山下さんは、80歳の今も故郷、奥能登の輪島市・門前高校でアドバイザーを務めている。

山下さんの活躍も、金沢龍谷の監督就任をあと押しした理由のひとつだ。

金沢龍谷・浅井純哉監督「山下先生が高校野球に携わり、なおかつ元気にノックを打っている映像とかを見ながら、（山下さんは）ひと回り上だがやっぱり私も頑張りたいっていう気持ちにもなりましたし、できれば同じその場で監督とアドバイザーでは違いますけども、チームを預かっているということでは戦ってみたいですね」

秋の北信越高校野球石川県大会が新チームとしての初の公式戦になるが、9人での「全員野球」を浅井監督は思案している。

金沢龍谷・浅井純哉監督「すべてが固定されていくっていうふうなわけでもないので、ひょっとしたら動いたりもするし、その9人がどうやったらひとつになれるのかというのは、ぜひ見せたいなと思います」

感じる指導者としての「アップデート」の必要性

チームのメンバーによる暴力問題などもクローズアップされ、野球部のあり方について議論が沸き起こったこの夏だったが、浅井監督は指導者としての「アップデート」もしながら臨む気持ちでいる。

金沢龍谷・浅井純哉監督「いろんな見方やとらえ方が変わっている時代だということを我々が気づかなきゃいけないし、気づいた中でどれだけ接していくのか。ただ勝ち負けだけで動いていくのじゃなくて、子どもたちの成長を最初に考えれば、この練習の中のミスなんて本当にちっちゃいものなので。それをどうやって次うまくやっていくか、できたときは大喜びしてやろうな、みたいに思っているので」

就任から1か月近くが経ち、監督も選手もともに「素」を出せるようになってきたと話す浅井監督。「情熱は生徒にも負けない」との自負を見せる中、“教師”としての一面ものぞかせながら3度目の監督生活が始まった。