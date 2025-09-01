ビジュ大優勝ーーーーッッ！【シャトレーゼ】手土産にしたい♡「新作ケーキ」

フルーツをのせた季節限定のケーキを、身近な人へ贈りませんか？【シャトレーゼ】ではビジュアル優勝級の「新作ケーキ」が登場中。手土産にすれば喜んでもらえるかも。今回はみんなでシェアできるホールサイズの新作タルトに、あわせてチェックしたいショートケーキを加えた、イチオシのケーキをご紹介します。

2色が映える「山梨県産シャインマスカットとピオーネのレアチーズタルト15cm」

シャインマスカットとピオーネが敷き詰められたおしゃれなこちら。季節限定で登場した新作タルトです。ハーフカットした艶やかな果肉と、2色が映える華やかなビジュアル。15cmあるホールサイズで、みんなでシェアしたい手土産にぴったりです。値段は\3,240（税込）。

クリームやスポンジを重ねたタルト生地！

「山梨県産シャインマスカットとピオーネのレアチーズタルト」の生地部分にもご注目。公式サイトによると「タルト」を土台に「レアチーズクリーム」「スポンジ」「ホイップクリーム」などが重なっているのだとか。ぶどうのジューシーさと、クリームのまろやかな口当たりを楽しめそうです。こちらは取扱店舗限定。

果肉をトッピングした「山梨県産白桃とゴールデンパインのプレミアムショート」

こちらは白桃とパインを合わせた、リッチな仕上がりのショートケーキ。少人数への手土産にもうってつけです。トッピングされたごろっと感のある果肉が、スポンジやクリームの良いアクセントとして楽しめそう。値段は\518（税込）。

果肉入りソースやシロップ漬けもサンドした美しい断面！

「山梨県産白桃とゴールデンパインのプレミアムショート」には、公式サイトいわく「シロップ漬けした山梨県産白桃」「ゴールドパインアップル果肉入りソース」をサンドしているのだとか。美しい断面が、気分まで上げてくれそうです。こちらも季節限定で登場しているので、味わえるのは今だけ！

