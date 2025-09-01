ドジャース「5番・コンフォート」の怪…得点機で凡退　地元記者「彼を8番より上の位置で起用するのは愚かでしかない」

5番で起用されるも、無安打に終わったコンフォート(C)Getty Images

ドジャースは現地時間8月31日、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦。ウィル・スミスが9回に代打でサヨナラ本塁打を放ち、5-4で勝利した。

連敗を2で止めたが、試合前は一部で、不穏な見方が広がっていた。先発オーダーに、マイケル・コンフォートが「5番・左翼」で名を連ねたのだ。

【動画】嫌なムードを振り払った！スミスが9回に劇的サヨナラ弾

同8月30日時点で打率.191、得点圏では.165と、さらに低下する32歳。25〜27日のレッズ3連戦では、10号ソロを含む10打数5安打と当たっていたが、好調が長続きしないのが、今季のコンフォートだ。

21日の敵地・ロッキーズ戦で4番起用された際は、SNS上で「もはや真夏のホラーだよ」と呆れ声も上がっていたが、今回もそれに近く「どういう意図？」「ロバーツ監督の気持ちが分からない…」といったコメントが見られた。

そのコンフォートは初回、2点を先制してなおも1死三塁から第1打席が巡ってきた。結果はチェンジアップを引っ掛けて、遊ゴロに。走者を返すことができなかった。