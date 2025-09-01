フジ原田葵アナ、弟との大阪・関西万博2ショット公開「身長差が素敵」「仲良しぶり伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】フジテレビアナウンサーの原田葵が8月31日、自身のInstagramを更新。弟との大阪・関西万博での様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】原田葵アナ「イケメンそう」と話題の弟との2ショット
原田は「1回だと全然足りないよ〜！」として、大阪・関西万博会場での様子を公開。弟と一緒にパビリオンを見学する2ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「身長差が素敵」「仲良しぶり伝わる」「弟さんイケメンそう」「弟になりたい」「楽しそう」「自慢のお姉ちゃんですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】原田葵アナ「イケメンそう」と話題の弟との2ショット
◆原田葵アナ、弟と大阪・関西万博を満喫
原田は「1回だと全然足りないよ〜！」として、大阪・関西万博会場での様子を公開。弟と一緒にパビリオンを見学する2ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「身長差が素敵」「仲良しぶり伝わる」「弟さんイケメンそう」「弟になりたい」「楽しそう」「自慢のお姉ちゃんですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】