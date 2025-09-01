「110番している間に逃げた」信号無視の2人乗りバイクが車に衝突…通報中にまさかの“逃走”　警察が行方追う　東京・瑞穂町

東京・瑞穂町で8月、青信号で発進した車の前に赤信号を無視した2人乗りバイクが進入し、車に衝突した。転倒した2人は立ち上がった後、運転手が110番通報する最中に別々の方向へ逃走した。

赤信号無視の2人乗りバイク勢いよく滑り込み…

東京・瑞穂町の交差点で8月26日、カメラが捉えた衝突事故の瞬間だ。この直後、事態は予期せぬ方向へと発展する。

信号が青に変わり進み出したその時、撮影者は「うわっ！危ない！うっそだろ…」と叫んだ。

突然鈍い衝突音とともに、左から2人組が勢いよく目の前に滑り込んできたのだ。

撮影者は「2人乗りのオートバイが突然ぶつかってきた」と話しており、バイクに乗った2人組が左から赤信号の交差点に進入してきたという。撮影者の車に気づき慌てたのか、その場で転倒した。

2人は車の前に投げ出され、バイクが地面を滑りながら車に接触したという。

撮影者は「オートバイが左にかすかに見えた時には、危ないと思ってブレーキを踏んだが間に合わず…驚きでしかない」と話す。

バイクがぶつかったとみられる車のドアは、へこんでいるのがわかる。

事故直後、2人はすぐに立ち上がった。1人は腕をさすっているように見える。

撮影者が「こっち寄れよ！そこ！」と叫ぶと、男は「こっち寄ります！」と返した。

撮影者「こっち寄れよ！」に男「こっち寄ります！」返した直後

ところがこの直後、2人組は驚きの行動に出た。

撮影者は「僕が110番している間に逃げた」と話している。

撮影者が警察に通報している最中に2人組は逃走した。1人はバイクで撮影者が来た反対方向へ、もう1人は走り去ったという。

警察は逃げた2人組の行方を追っている。

（「イット！」8月29日放送より）