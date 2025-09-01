マインツ佐野海舟、ヴォルフスブルク戦引き分けも現地紙高採点！「あらゆるところに現れ、すべてのボールのために闘った」

日本代表の佐野海舟と川粼颯太が所属するドイツ1部マインツ。

昨シーズンは、加入1年目の佐野がリーグの走行距離ランキングで1位になるなど活躍を見せ、6位と躍進した。

川粼が加わった今シーズンは、UEFAカンファレンスリーグ予選を突破し、本戦出場を決めている。

そのマインツは、8月31日に行われたブンデスリーガ第2節ヴォルフスブルク戦に1-1で引き分けた。

マインツがボール保持率60％、シュート17本を記録した一戦に佐野はフル出場（川粼はベンチ入りしたものの出場なし）。

ドイツ紙『Bild』は、「前半にいいシュートを放つも、惜しくもゴールならず。今回もあらゆるところに現れ、すべてのボールのために闘った」として佐野に2点の高評価を与えていた（5点満点で数字が低いほうが高評価）。

3-4-3システムのダブルボランチの一角としてプレーした佐野は、この日も確かな存在感を放っていたようだ。

マインツはリーグ開幕2試合で1分1敗ながら、スポーツディレクターのニコ・ブンガートは「この2週間はミッドウィークにも試合があったが、今日は荒々しいパワーを見せつけた。個人が強いチーム相手にほとんどやらせなかった。不運な失点を喫したが、誰も落ち込むことはなかった」と手応えを口にしていた。