BTS所属のHYBE、新グローバルグループメンバー公開！“ラスト1人”をかけた日本オーディションをABEMAで放送へ

BTSらが所属するHYBEが、新たなグローバルガールズグループのメンバーを公開し、残り1人のメンバーを日本で発掘するオーディション番組に注目が集まっている。

【注目】HYBE、日本で世界デビューをかけたオーディション開催

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年の全米デビューに向けて、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』（読み：ワールドスカウト ザ ファイナル ピース）を、2026年春より独占無料放送する。

『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとする数多くのグローバルアーティストを輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、HYBE Americaが主導するスカウトプロジェクトだ。

本プロジェクトでは2026年の全米デビューを見据え、HYBEのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象とした大規模オーディションを実施。HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たなグローバルガールズグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本で発掘する。

（C）AbemaTV,Inc.

すでに新グローバルガールズグループのメンバーとして、HYBE初のアメリカ拠点グループKATSEYE（キャッツアイ）を生み出したオーディションプロジェクト『The Debut：Dream Academy』に参加していた練習生3名が決定している。

アメリカ・テキサス州出身の19歳エミリー（EMILY）、ブラジル・リオデジャネイロ出身の19歳サマラ（SAMARA）、そしてスウェーデン・ストックホルム出身の21歳レクシー（LEXIE）だ。さらに、本プロジェクトを通じて選ばれる1名を加え、4人組のグローバルガールズグループとして活動を開始する予定だ。

（C）AbemaTV,Inc. 上からエミリー（EMILY）、サマラ（SAMARA）、レクシー（LEXIE）

日本最高峰の才能と、世界最高レベルの制作陣が交錯する『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』。たったひとりの“主役”が誕生するまでの物語を、ぜひ「ABEMA」で見届けてほしい。

今後も「ABEMA」では、『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』に関する最新情報を随時発信していく予定であり、続報に期待が高まる。