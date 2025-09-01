第３９回セントウルステークス・Ｇ２は、９月７日、阪神競馬場の芝１２００メートルで行われる。

実績面で抜けている２頭が中心か。重賞５勝のトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は昨年（中京で開催）の勝ち馬。前走の京王杯スプリングＣでも上がり３２秒６を使って快勝しており、６歳の秋に入ってもますます元気だ。得意の右回りでもあり、まず崩れはなさそうだ。

２３年のスプリンターズＳの勝ち馬であるママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は京王杯スプリングＣ２着からの参戦。高松宮記念は３着だったが、まだまだ衰えはない。ここでＧ１馬の地力を改めて示したい。

フレッシュな３歳からはショウナンザナドゥ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）が参戦する。報知杯ＦＲを勝ったあとは桜花賞、ＮＨＫマイルＣと見せ場がなく敗れたが、短距離志向が強まった今なら、初の１２００メートルがきっかけになるかもしれない。

テイエムスパーダ（牝６歳、栗東・小椋研介厩舎、父レッドスパーダ）は直線競馬が得意なイメージだが、２３年のこのレースを勝っている。コース替わりは問題なく、単騎逃げが打てるようなら開幕週の馬場を味方に逃げ切りも。

ここに来て急激に力を付けているワンダーキサラ（牝６歳、栗東・石橋守厩舎、父ザファクター）も侮れない。