¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¡È°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡É¤ÇºÆ·ëÀ®¤òÈ¯É½¡¡º£Ç¯3·îËö¤Ë²ò»¶¤â¡Ö²¿¤«Î¥¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯3·îËö¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡ÊÃ«ÂóºÈ¡¢»³Ì¾Âçµ®¡Ë¤¬1Æü¡¢ºÆ·ëÀ®¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ê¥×¥í¥³¥à¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛºÆ·ëÀ®¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯3·î¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ²ò»¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆ·ëÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤È¤â¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ã«¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ÇºÆ·ëÀ®¤òÊó¹ð¤·¡Ö»³Ì¾¤È¤â¤Ã¤«¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡²¿¤«Î¥¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤¤·¤ç¤¤¤ä¤Ä¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢Ã«¤È»³Ì¾¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¤È¤â¤ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼ç¤ËÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¡¢21Ç¯¡Á23Ç¯¤Ë¤Ï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ä¡Ø¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯1·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛºÆ·ëÀ®¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯3·î¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ²ò»¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆ·ëÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤È¤â¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ã«¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ÇºÆ·ëÀ®¤òÊó¹ð¤·¡Ö»³Ì¾¤È¤â¤Ã¤«¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡²¿¤«Î¥¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤¤·¤ç¤¤¤ä¤Ä¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢Ã«¤È»³Ì¾¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¤È¤â¤ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼ç¤ËÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¡¢21Ç¯¡Á23Ç¯¤Ë¤Ï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ä¡Ø¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯1·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£