¾ï¤Ë¡È¥¬¥Á¡É¤¹¤®¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¡¢¶¦±é¤ÎÀÐ¹õ¸¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×ÂåÉ½ºî¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤¬£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¡È¥¬¥Á¡É¤¹¤®¤ë°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£»£±ÆÄ¾Á°¤ËÀßÄê¤¬¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤«¤é°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢½÷À¼çÌò¤Î¥É¥é¥ÞÁ´À¹»þ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì³°¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÃËÀ¼çÌò¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²ÉÝ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÆ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÀÐ¹õ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÎÓ½¤»á¤Ë¡Ö¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È°ìÈ¯ÌÜ¤«¤éËÜµ¤¤Ç¼Çµï¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÐ¹õ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤«¤Ö¤»µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃÊ³¬¤«¤é¿¥ÅÄ¤¬ËÜµ¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÀÐ¹õ¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¸¤±Èô¤ó¤À¡£ºÇ½ª²ó¡¢¿¥ÅÄ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ²óÉü¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÀÐ¹õ¤¬µÞÊÑ¤·¤Æ»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¤¬Á´ÎÏ¤Î¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò´º¹Ô¡£ÀÐ¹õ¤Ï¿¥ÅÄ¤¬¼ê²Ã¸º¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¥¿¥ª¥ë¤ò¿ôËç¶»¸µ¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡ÖËÜÈÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È³Ð¸ç¡£¥¿¥ª¥ë¤òÁýÎÌ¤·¤ÆÎ×¤à¤âÎ¾·ý¤Ç¶»¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®±é¤â¤¢¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ö¿¥ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÇ®¾ð¤¬ºîÉÊ¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹ÀÐ¹õ¤ËÂÐ¤·¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦»ý¤¿¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤â¤¦´¬¤¯¤³¤È¤¬Ì¿¤À¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£