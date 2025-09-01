¹Á¶è³¦·¨¤Î¥®¥ã¥é°û¤ß¤ò»ÅÀÚ¤ë½÷À¡¢¾Ò²ðÎÁ¤äÃç²ðÎÁ¤Ï¡Ä¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄ¤¬Å°Äì¼èºà
ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù#1¤¬¡¢8·î30Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¡È¥®¥ã¥é°û¤ß¤Î¥Ü¥¹¡É¤Ë¼èºà
°ðÅÄÈþµª(¹È¤·¤ç¤¦¤¬)¤Ï¡¢¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¹Á¶è³¦·¨¤Î¥®¥ã¥é°û¤ß¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥®¥ã¥é°û¤ß¤Î¥Ü¥¹¡É¤³¤È¡¢¤ß¤è¤Ò¥Þ¥Þ¤òÅ°Äì¼èºà¡£¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤¿¾×·â¤ÎÎ¢»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥®¥ã¥é°û¤ß¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¤Ç½÷À¤¿¤Á¤Ø°û¤ß²ñ»²²Ã¤Î°ÍÍê¤ò¤·¡¢»²²Ã´õË¾¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¿ôËç¤È¶¦¤Ë±þÊç¡¢¤½¤³¤«¤éÃËÀ¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤ß¤è¤Ò¥Þ¥Þ¤¬¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ëµÈÂ¼¿ò(Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·)¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤! ¤½¤ìÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ä¥Ð¤¤ÅÛ¤é¤¬»È¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä!¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ò²ðÎÁ¤äÃç²ðÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¹ÃÈå¤À¤«¤é¡×¤È°ìÀÚ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±üÅÄ½¤Æó(¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯)¤Ï¡Ö¥À¡¼¥¯¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Æ¥ì¥µ¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤ÁÁíÀª40¿ÍÄ¶¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ½é²·¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÀÁÆÉÊ¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ö¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡×¡¿8/30(ÅÚ)Ìë10»þ¡ÁABEMA¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®🎉¡Ú¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄ¡Û¥®¥ã¥é°û¤ß¤Î½÷¥Ü¥¹ÁíÀª40Ì¾Ä¶¤¨¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¡Ú¼ÂÂÎ¸³¡Û¤ò¸Ê¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¡Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡Û¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë🔥- ABEMA¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ (@ABEMA_Variety) August 30, 2025
