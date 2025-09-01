9·îÆþ¤Ã¤Æ¤â»Ä½ë¸·¤·¤¯¡Ä 35ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡½ë¤µÂÐºö¤·¤Æ¿·³Ø´ü¥¹¥¿¡¼¥È
9·î½éÆü¤Î¤¤ç¤¦¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ35ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¿·³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»ùÆ¸¤¬½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤ÆÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þ¤Ë35.4¡î¤ò´ÑÂ¬¡£Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î¿ô¤¬26ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ïºë¶Ì¤Î·§Ã«¤äÌ¾¸Å²°¡¢ÉÙ»³¡¢µþÅÔ¤ÎÉñÄá¤Ê¤É¤Ç38¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢´ØÅì¤äËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ35ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿·³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î¾®³Ø¹»¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤Ï»ùÆ¸¤é¤¬¤¹¤¹¤ó¤Ç¿åÅû¤Î¿å¤ò°û¤à»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï½ë¤¤¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¡×
¡Ö¡Ê²ÆµÙ¤ß¤Ï¡ËÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤½ë¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¡ÊQ.ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î²¿¤«¶µ¤¨¤Æ¡©¡Ë¥Í¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°¡¢Îä¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤¤ç¤¦¤Ï³°Í·¤Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£