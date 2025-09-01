TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

9·î½éÆü¤Î¤­¤ç¤¦¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ35ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¿·³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»ùÆ¸¤¬½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤ÆÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þ¤Ë35.4¡î¤ò´ÑÂ¬¡£Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î¿ô¤¬26ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¹âµ¤²¹¤Ïºë¶Ì¤Î·§Ã«¤äÌ¾¸Å²°¡¢ÉÙ»³¡¢µþÅÔ¤ÎÉñÄá¤Ê¤É¤Ç38¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢´ØÅì¤äËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ35ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿·³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î¾®³Ø¹»¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤Ï»ùÆ¸¤é¤¬¤¹¤¹¤ó¤Ç¿åÅû¤Î¿å¤ò°û¤à»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï½ë¤¤¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¡×
¡Ö¡Ê²ÆµÙ¤ß¤Ï¡ËÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤½ë¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¡ÊQ.ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î²¿¤«¶µ¤¨¤Æ¡©¡Ë¥Í¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°¡¢Îä¤¿¤¤¡×

¤³¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï³°Í·¤Ó¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£