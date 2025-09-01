KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、期間限定トッピング「通勤・通学定期」2種と「週末データ使い放題（3日間）」4回分の提供を開始した。

「【通勤・通学定期】データ使い放題（1時間）40回分」は、1時間のデータ使い放題を40回利用でき、価格は2200円。

一方、「【通勤・通学定期ワイド】データ使い放題（2時間）40回分」は、2時間のデータ使い放題を40回利用でき、価格は3600円。購入期間は9月11日9時30分までで、メールで引き換えコードが配信される。有効期限は10月31日。

あわせて「週末データ使い放題（3日間）」4回分も提供される。価格は2370円で、通常3回分相当の料金で4回分利用できる。購入期間は9月8日9時30分までで、有効期限は10月15日。期間中、引き換えコードは曜日を問わず利用できる。

トッピング名 料金 期間 【通勤・通学定期】データ使い放題（1時間）40回分 2200円（4400円相当） 9月1日0時～9月11日9時30分 【通勤・通学定期ワイド】データ使い放題（2時間）40回分 3600円（7200円相当） 週末データ使い放題（3日間）4回分 2370円 9月1日0時～9月8日9時30分