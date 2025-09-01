JAL・Visaカード会員限定、抽選でK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」招待キャンペーン - 9月14日まで
ジャルカードは8月18日より、抽選でK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」へ招待するキャンペーンを実施している。
2025 MAMA AWARDS ペアでご招待！JAL・Visaカードご利用キャンペーン
キャンペーン期間中(8月18日〜9月14日)に参加登録を行い、JAL・Visaカードで合計3万円(税込)以上利用した人の中から抽選で、2025 MAMA AWARDSにペアで招待する。CLUB-AゴールドカードおよびCLUB-Aカード会員は当選確率が2倍となる。対象となるのは、JAL・Visaカードの個人本会員および家族会員、ならびにJALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカードの個人本会員および家族会員で、いずれも参加登録が必要となる。法人会員は対象外。
同授賞式は2025年11月28日・29日に香港のKai Tak Stadiumで開催される。A賞およびB賞として、それぞれDAY1(11月28日)とDAY2(11月29日)の公演に各日25組50名をペアで招待する。なお、現地までの交通手段や宿泊先の手配は各自で行う必要がある。
その他、注意事項など詳細はキャンペーンページにて確認を。
