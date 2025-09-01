米菓メーカーの岩塚製菓が、県農業大学校と連携して環境に配慮したコメの栽培に取り組んでいます。



岩塚製菓と県農業大学校は、極力少ない農薬で多くのコメを収穫するための栽培実証を行っています。8月28日には、暑さに強く収量の多い「ゆきん子舞」の稲刈りが行われました。2024年は収量が目標に届きませんでしたが、学生らが原因を分析し肥料の鶏糞の量を増やすなどして改善しました。



■県農業大学校2年 沼尾美羽さん

「今年は去年より生育がいいし、慣行栽培に比べても少し穂数が多いのでうまくいったのではないか。」



■岩塚製菓購買部 高橋和弘部長

「新潟県の農業の未来を支えていく学生さんたちと何かしらの取り組みを作って応援することで、今後の安定的な調達につなげていけたらいい。」



収穫されたコメは、岩塚製菓が買い取り米菓に加工されるということです。