明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、8月31日にアウェーで浦和レッズと対戦。13本のシュートを放つもゴールを奪えず、0－1で敗れました。



リーグ最下位に沈むアルビ。相手はアウェーで過去一度も勝利がない浦和レッズです。

試合は前半6分、7月に広島から加入した小原がドリブルで仕掛けるもゴールを奪えません。すると前半30分、カウンターから相手に先制を許し追いかける展開となります。後半は、ブーダを中心に浦和ゴールに迫るも最後までネットを揺らすことができず、これでリーグ戦9試合連続白星なしとなりました。



次の試合は、9月13日にホームで清水エスパルスと対戦します。