県内のほとんどの小・中学校で1日から2学期が始まりました。8月の記録的な大雨で被害を受けた姶良市の小学校でも始業式が行われました。



姶良市の竜門小学校には、久しぶりに元気な子供たちの姿がありました。竜門小学校は、夏休み中の8月8日、県内を襲った記録的な大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けました。校庭の土砂の撤去作業は先週で終わり、きれいに整備されていました。





式では、児童の代表が夏休みを振り返りました。（竜門小学校4年・岩下茜さん）「夏休みに大雨が降り、町や学校の様子が変わってしまった。川の水が溢れて橋が壊れたり、学校のすべり台が倒れたりして驚いた。大雨で心配なこともあったが、今は前向きな気持ちでいっぱい」また、西耕治校長が復旧の作業の様子を説明し、支えてもらった人たちに感謝することの大切さを伝えました。（竜門小学校・西耕治校長）「たくさんの方々の温かい心が学校を支えている。感謝の気持ちを忘れずに頑張っていかなければならない」一瞬で日常が奪われてしまう、自然の怖さを知った夏休み。同時に、支え合う人の温かさも知った子どもたちのかけがえのない日常が1日からまた、始まります。