¥«¥ë¥Ó¡¼¡ßJRÅìÆüËÜ¡Ö±§ÅÔµÜÀþ¡¦¹âºêÀþ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹È¯Çä - ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ê¤É¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï9·î1Æü¡¢±§ÅÔµÜÀþ¡¦¹âºêÀþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¿ä¤·Ï©Àþ¥Á¥Ã¥×¥¹¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê ÁÛÄê170±ßÁ°¸å)¤òÁ´¹ñ¤ÎNewDays¤ª¤è¤ÓÅìµþ¡¦ºë¶Ì¡¦·²ÇÏ¡¦ÆÊÌÚ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ä¤·Ï©Àþ¥Á¥Ã¥×¥¹¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê ÁÛÄê170±ßÁ°¸å)
Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯3·î¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥ë¥Ó¡¼ ¥ë¥Ó¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»(JRÅìÆüËÜ)¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJRE WALLET¡×¤È¤ÇÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÀÞ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤¹!! ¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ø¥ë¥Ó¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¡ßJRÅìÆüËÜ¡Ø¿ä¤·Ï©Àþ¡ÙÁíÁªµó¡×¤ò¼Â»Ü¡£3·î17Æü¤«¤é5·î19Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥ë¥Ó¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥ë¥Ó¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·Ï©Àþ¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÅêÉ¼·ô¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎJRÅìÆüËÜºßÍèÀþ16Ï©Àþ¤ÎÃæ¤«¤é¿ä¤·Ï©Àþ¤òÁª¤ó¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âè1°Ì¤Ï¡Ö±§ÅÔµÜÀþ¡¦¹âºêÀþ¡×¡¢Âè2°Ì¤Ï¡ÖÅì³¤Æ»Àþ¡×¡¢Âè3°Ì¤Ï¡ÖµþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÞ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤¹!! ¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ö¥ë¥Ó¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡ßJRÅìÆüËÜ¡Ö¿ä¤·Ï©Àþ¡×ÁíÁªµó ·ë²ÌÈ¯É½
º£²ó¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤ÆÀÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±§ÅÔµÜÀþ¡¦¹âºêÀþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿ä¤·Ï©Àþ¥Á¥Ã¥×¥¹¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾Ì¾¾Î(E233·Ï)¤äÏ©Àþµ¹æ(JU)¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ò¤·¤¤ÅÅ¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£±§ÅÔµÜÀþ¡¦¹âºêÀþ¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÊ¸»ú¤Ï¼ÖÂÎ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¿È¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤È¤Ê¤ë¡£
