レジャー施設からの帰り道、疲れてヘトヘトのはずの夫が、幼い娘にそっと日傘を差し出しているーー。そんな心温まる光景を捉えた一枚の写真がXに投稿され、「これは…夫と父親の鏡！！！」「カッコいいパパ！」といったコメントが相次ぎ、多くの注目を集めています。投稿主のりさ（@hii604）さんに、写真が撮影された背景や、普段の夫の様子について話を聞きました。



【写真】パパの行動に感動した1枚

「この日は夫が『鮎の掴み取りをしてみたい！（魚好きの）娘が喜ぶかも！』と言い出し、家族三人で鮎の掴み取りができるレジャー施設に出かけました。アップした写真は全てを満喫した後に片付けて、駐車場に向かっている場面を映したものです。結局、娘は鮎の掴み取りを怖がってできず、私も妊婦なのでできず、夫が一人で3匹の鮎を捕まえてくれました。なのでヘトヘトな顔をしています（笑）」



娘さんと妻のために、一人で鮎と格闘したという夫。その奮闘ぶりを想像すると、写真に写る「ヘトヘトな顔」にも納得です。自分の疲れはさておき、日差しの強い駐車場で娘さんを気遣う姿からは、深い愛情が伝わってきます。



写真からにじみ出る優しさは、この日だけの特別なものではないようです。普段の夫はどのような方なのでしょうか。



「普段から私と娘のことをよく気にかけてくれていると思います。この間も、私がかき氷のシロップ作りにハマっているので、友達の家に機械を持って行って振る舞うと話すと、自分は参加しないのに専用の氷を沢山作って準備してくれていました。出かける時も娘の用意や家族の用意は夫がしてくれるので、私は自分の身支度に時間をかけることができてとてもありがたいです」



自分の参加しないイベントであっても、妻が楽しめるようにと陰ながらサポートしてくれる夫。日々の暮らしの中に、家族への思いやりが溢れていることがうかがえます。



そんな優しいお父さんのことを、娘さんはどう思っているのでしょうか。日傘をさしてもらった時の反応や、父娘の心温まるエピソードについても聞きました。



「この日傘はレジャー施設で無料貸出をしてくださっているもので、夫が日傘をさすことが珍しいため、恐らく娘は日傘の存在に気づいていなかったと思います（笑）。娘は夫のことを遊び相手だと思っているのか、私には頼まないようなことをよく言っています。洗面所に向かう時に『お父さん！猫ちゃんで行こ！』と二人で四つんばいになりながら行ったりするのですが、大の大人が四つんばいになっている姿はどうしても笑ってしまいます（笑）」



全力で遊び相手になってくれるお父さんは、娘さんにとって最高のパートナーのようです。二人で「猫ちゃん」になって廊下を進む光景は、想像するだけで頬が緩みます。



投稿主の@hii604さんご夫婦は15歳差とのこと。年齢差があることで、価値観の違いなどを感じることはあるのでしょうか。



「音楽の話になるとジェネレーションギャップを感じるので面白いです。また、仕事で夫くらいの歳の方と雑談している時に、昔流行った物事の話になると『若いのによく知ってるねー！』と驚かれることがよくあります。ですが、価値観や考え方は夫は良い方向にアップデートされていると思うので、普段、歳の差を感じることはほとんどありません」



世代による違いを楽しみながらも、根底にある価値観は共有できている素敵な関係性。夫の柔軟な考え方や、常に家族を思う深い愛情が、年齢差を感じさせない円満な夫婦仲の秘訣なのかもしれません。



投稿には「うちの夫なら自分が先に入る」「優しさが伝わってきて涙が出そう」など、多くの共感と称賛の声が寄せられました。一枚の写真から始まった心温まるエピソードは、多くの人に家族の愛の形を問いかけているようでした。