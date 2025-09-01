【2025 おおさかホビーフェス】 開催日時 11月1日 9時～17時（最終入場：16時30分） 11月2日 9時～16時（最終入場：15時30分） 会場：インテックス大阪 3号館 （大阪市住之江区南港北1-5-102） 入場料 前売券：2日通し券 2,000円、1日券 1,300円 当日券：2日通し券 2,400円、1日券 1,500円 中学生以下：無料

2025 おおさかホビーフェス 運営委員会は、関西最大級の模型イベント「2025 おおさかホビーフェス」を11月1日と2日に開催することを発表した。会場は「インテックス大阪 3号館」。入場料は前日券が1,300円より、当日券が1,500円より。

本イベントは、模型ホビーファンはもちろん、初心者の方や子供にも、日本が世界に誇るモノづくりの原点といえる“模型ホビー”の楽しさやおもしろさを体験できる内容となっている。

会場では60社を超える模型ホビー関連企業が勢ぞろいして、各社のイチ押し製品が展示される「製品展示コーナー」や、人気キャラクターのプラモデル工作体験ができる「プラモデル体験コーナー」、模型ホビー業界の著名人を招いてのスペシャルトークショー、自衛隊大阪地方協力本部の隊員募集コーナー及び自衛隊車両の展示など、様々な展示や催し物が企画されている。