今年3月いっぱいで解散したお笑いコンビ「パンプキンポテトフライ」が1日、再結成を発表した。

所属事務所「ホリプロコム」は「お知らせ」と題して公式サイトを更新。「2025年3月をもちまして解散いたしましたパンプキンポテトフライですが、この度、再結成いたしましたことをご報告させていただきます」と明かした。「今後ともご声援のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

ツッコミの谷拓哉は自身のX（旧ツイッター）で「山名ともっかいやることになりました」と報告。「何か離れて気づいたみたいな昔からあるきしょいやつあるじゃないですか、それです」とつづり、「いろんな人に迷惑かけました、すみません」と謝った。

谷はパンプキンポテトフライ解散後、九条ジョーとのユニットとしても活動していた。「あと名誉のために言っときますけど九条がやばくてやっぱできないとかじゃないですよ」とフォローした。「高校の友達とぬるぬるやるかって感じです お恥ずかしい」とつづった。

パンプキンポテトフライは谷と山名大貴によって2013年に結成。21年の第42回ABCお笑いグランプリ、22年のツギクル芸人グランプリで決勝に進出するなど期待の若手として注目されていた。M-1グランプリでは21〜23年に準々決勝に進出した。