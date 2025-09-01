ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¹ðÈ¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡Ê¸áÁ°£±£°»þ£²£²Ê¬¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ç¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬¡ÖÅìÍÎÂçÂ´¡×¤È³ØÎò¤òµ¶¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï£±Æü¡¢ËÜ²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£

¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÄ¹¤ÏÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë´ð¤Å¤­¡¢£±£°Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ²ò»¶¤«¡¢¼º¿¦¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£

¡¡·èµÄ¤Ç¤Ï¡Ö¼­¿¦¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¸å¡¢·Ú¡¹¤·¤¯Å±²ó¡£¿¦ÀÕ¤äÈ¯¸À¤Î½Å¤ß¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤Ç»ÔÀ¯¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜ»Ô¤ÎÉé¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢´ð´´»º¶È¤Ç¤¢¤ë´Ñ¸÷¶È¤ä»ÔÌ±À¸³è¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·Â³¤±¤ë¡£Â¨¹ï¡¢¼­¿¦¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£

¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï£µ·î¤Ë½éÅöÁª¡££¶·î¤Ë»ÔÄ¹¤ÎÂç³ØÂ´¶È¤òÈÝÄê¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬Á´»ÔµÄ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï£··î¤ËÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤¬»Ô¿¦°÷¤Ë¼¨¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢»ÔÄ¹¤ÏÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡É´¾ò°Ñ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤ÎÉ´¾ò°Ñ¤Ç¤Î¾Ú¸À¤òµõµ¶¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£»ÔµÄ²ñ¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿¡Êµ¶¾Ú¡ËÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£