新商品「ジェムソン トリプル トリプル」を先行提供！新宿で9月1日からコラボフェアを開催
アイリッシュウイスキー「ジェムソン」は、「ほぼ新宿のれん街」と「新宿歌舞伎町のれん街」でコラボフェアを2025年9月1日(月)から10月31日(金)まで開催する。
新商品「ジェムソン トリプル トリプル」を2025年9月22日(月)の全国発売(※1)に先駆けて提供し、「ジェムソン」のオリジナルグッズが当たるスクラッチキャンペーンも実施する。また、期間中は「ほぼ新宿のれん街」の倉庫別館が「ジェムソン」のブランドカラーである“グリーン”を基調としたスペシャルな空間に変わる。
※1: 2025年9月22日(月)からメーカー出荷開始。取り扱い開始日は各取り扱い企業によって異なる。
コラボフェアは、新宿・代々木の真ん中に位置する「ほぼ新宿のれん街」の20店舗と、新宿・歌舞伎町の真ん中に位置する「新宿歌舞伎町のれん街」の5店舗で展開する。
■ジェムソングリーンが彩る期間限定コラボ空間！
期間中、「ほぼ新宿のれん街」の倉庫別館の店内外が、ブランドカラーである“グリーン”を基調とした装飾やボトルのビジュアルで彩られたスペシャルな空間に変わる。のれん街の多彩な店舗の料理とともに「ジェムソン」を楽しめる。
■3回蒸留×3種の樽で熟成したウイスキー「ジェムソン トリプル トリプル」が全国発売に先駆けて登場！
2025年9月22日(月)に全国発売となる「ジェムソン トリプル トリプル」を先行して楽しめる。この新商品は、アイリッシュウイスキーの伝統的な3回蒸留の製法と、バーボン樽、シェリー樽、ヨーロッパ原産の栗樽の3種類の樽を使用した熟成の組み合わせが特徴だ。
スムースな味わいで人とのつながりもスムースに育む「ジェムソン トリプル トリプル」で、気の合う仲間やカウンターの隣の人などと交流の輪を広げ、乾杯しよう。
■スクラッチキャンペーンを開催！
各店で、「ジェムソン」ドリンクを1杯注文するとスクラッチに挑戦でき、当たりがでたらTシャツやトートバッグなど「ジェムソン」オリジナルグッズが当たる。また、「ほぼ新宿のれん街」限定のはしご酒プレゼント企画も実施する。
・A賞：オリジナルTシャツ(※「ほぼ新宿のれん街」と「新宿歌舞伎町のれん街」でデザインが異なる)
・B賞：オリジナルトートバッグ
・C賞：ボトル型ステッカー(※2種類から1つを選べる)
・「ほぼ新宿のれん街」限定プレゼント企画
2店舗まわって「ジェムソン ミニチュアボトル(50ミリリットル)」をゲットできる。「ほぼ新宿のれん街」のLINEショップカードに登録後、来店1回につきスタンプを付与する。2スタンプ(2店舗分)貯まると「ジェムソン ミニチュアボトル(50ミリリットル)」がもらえる。
■アイリッシュウイスキー「ジェムソン」、「ほぼ新宿のれん街」＆「新宿歌舞伎町のれん街」コラボフェア開催概要
・開催期間：2025年9月1日(月)〜10月31日(金)
・開催場所：
ほぼ新宿のれん街
［住所］ 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-20-10
新宿歌舞伎町のれん街
［住所］ 東京都新宿区歌舞伎町１丁目3-7 新宿センター街 思い出の抜け道 内
※営業時間は、各店舗に準ずる。
■担当者にインタビュー！
――今回の企画の意図について教えてください。
「ジェムソン」は「人と人とのつながりをもっと素敵なものにしたい」というブランドスピリットを大切にしています。今回のコラボフェアの舞台であるほぼ新宿のれん街、新宿歌舞伎町のれん街の「横丁」という空間は、世代やバックグラウンドを超えて人が集まり、自然に会話や交流が生まれる場所です。
私たちはその雰囲気とジェムソンの世界観を融合させることで、より多くのお客様に「仲間と楽しむウイスキー」という新しい体験を提供したいと考えています。若い社会人の方々を中心に、たくさんの方に友人や同僚と気軽に乾杯して楽しんでいただけたらと思います。
――イチオシの企画はなんでしょうか？
やはり一番の目玉は、全国発売に先駆けて「ジェムソン トリプル トリプル」を味わえることです。3回蒸留のスムースな味わいと、3種の樽熟成が織りなす豊かな香りを、横丁の多彩な料理とともに楽しめるのは貴重な体験です。また、スクラッチキャンペーンや「はしご酒」企画など、横丁ならではの楽しみ方を広げる仕掛けもおすすめです。
――実施に向けて苦労した点を教えてください。
一番の課題は、横丁の持つ「レトロで温かい雰囲気」を壊さずに、どうジェムソンらしい世界観を表現するかということでした。そこで、ブランドカラーである“ジェムソングリーン”を基調にした装飾や、横丁のコミュニティ感を活かした企画を設計することで、場の魅力を引き立てながらジェムソンを体験いただける空間に仕上げました。
――おすすめの飲み方はありますか？
おすすめは「ジェムソン トリプル トリプル ハイボール」です。スムースな飲み口が炭酸でより一層引き立ち、横丁のバラエティ豊かな料理とも相性抜群です。
――最後に、一言お願いします！
横丁という空間には、人と人がつながり、新しい輪が自然に広がっていく魅力があります。ジェムソンは、そんな「人と人をつなぐ場」で味わっていただくことで、より一層その価値を感じていただけるブランドです。ぜひこの機会に、仲間と一緒に乾杯しながらジェムソンの世界を体験してください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
