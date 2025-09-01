今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ぼくらは無力だけれど」の第111回が9月1日に放送されました。

羽多子の誘いで登美子が嵩のマンションを訪れます。登美子の物言いに羽多子が怒り、激しい言い合いに。

相変わらずの登美子のふるまいは、視聴者の注目を集めました。

＊以下9月1日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ラジオドラマ『やさしいライオン』は、たくさんの人の耳に届いていた。

しかし、登美子（松嶋菜々子さん）の反応が気になり、浮かない顔の嵩（北村匠海さん）。

のぶ（今田美桜さん）から事情を聞いた羽多子（江口のりこさん）は、数日後、登美子を家に連れてくる。

羽多子が『やさしいライオン』の話を切り出す。だが、つれない態度の登美子は、「育ての親の千代子さんは、きっと感激して涙を浮かべたことでしょうね。私はなんとも思いませんでしたけど」と返す。

のぶは嵩の登美子への思いを伝える。だが、登美子は「あんな物語に感動する人の気がしれないわ」と辛らつだった。

そして、帰ってきた嵩が感想を聞くと、登美子は「嵩、あなたもっとずるくなりなさい。あんな甘ったるい話を作っているようじゃ、頭のなかが透けて見えるようだわ」「だからその年になっても代表作もないのよ」と厳しい言葉を浴びせる。

そんな登美子に羽多子が「久しぶりに会うた息子にそんなことしか言えんがですか。こんなに優しい息子はどこ探してもおらんがですよ」と怒ると、登美子は「私の期待を裏切ってばっかり」と反論する。

そこから登美子と羽多子はヒートアップしていき、にらみ合いに。

同居はお断り

羽多子が「あんたは自分の都合で嵩さんの気持ちを踏みにじってきたがやろ」と怒る。

『やさしいライオン』はライオンのブルブルと育ての親の犬・ムクムクの物語だけに、「嵩さんがあんなに美しい話をあんたのために描いたがのに、ぶち壊すようなことばっかり言って。あんたはムクムクじゃなくてムカムカじゃ」というと、登美子は「よくもそこまでおっしゃったわね」と言い返す。

そこにのぶが「そこまで！」と入ると、羽多子と登美子からは笑い合って―。

のぶが登美子に同居を提案し、茶室を作ったのもそのためだと伝える。「お一人暮らしも何かと不便やと思います」と誘うのぶ。

しかし、登美子は、「お断りします。こんなに狭くて低い天井のマンションにこの私が住めると思う？嵩が手嶌治虫先生みたいに有名になって庭付きの豪邸でも建ててくれるなら考えてもいいけど、無理よねえ。もう漫画家なんかやめちゃいなさい」と話し、「じゃあ、ごきげんよう」と去っていって――。

＜視聴者の声＞

言いたい放題の登美子でしたが、SNSやコメントでは、登美子なりの嵩への愛情を感じた人もいました。

「きつい事言ってもこれが登美子さんなりの嵩へのはっぱのかけ方。嵩は代表作がないって言ってたけどそれ登美子さんが全部嵩の仕事見てきてるって事だよね」

普段は声を荒げない羽多子と登美子の言い合いに、「羽多子さん良いキャラしてますね」「お母さん方のバトルなかなか無見応えあった。羽多子さんと登美子さん、舌戦の後に笑い合えるから、実にさっぱり」と感じた人もいました。

のぶから同居を提案された登美子は拒否して、颯爽と去っていきました。玄関を出て、扉を閉めた後、登美子が見せた一瞬の微笑が印象に残った人も。

「登美子は、何やかんやで先を見て動く人だから、一緒に暮らしたら、息子夫婦が大変』と思って身を引いたのかな。 エレガントな去り方だった」「登美子さん 羽多子さんに思いっきり言われてものぶと嵩が一緒に住みたいと言ってくれたの嬉しかったんだと思う。 最後家を出る時ちょっと微笑んで嬉しそうだったもん」との声がありました。

千代子を呼び寄せて

のぶは登美子に同居をもちかけましたが、嵩の育ての親でもある伯母の千代子（戸田菜穂さん）を心配する声も。夫の寛に先立たれて、高知で暮らしているはずです。

「どうか 千代子さんの心配もお願いしますよ」「どっちかというと、千代子さんを呼び寄せては…？」という声も上がりました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。