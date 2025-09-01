逆転Vを目指す2位日本ハムが痛恨の連敗である。

【もっと読む】日本ハム・レイエスはどれだけ打っても「メジャー復帰絶望」のワケ

31日の楽天戦に敗れ2連敗。同日、首位ソフトバンクもロッテに負け、依然として1ゲーム差と逼迫した展開が続いている。

逆転できそうで勝ち切れない……そんな新庄監督の頭を悩ませるのが万波中正（25）だ。キャリアハイは141試合に出場した2023年。この年は25本塁打、74打点、打率.265をマークし、昨季はやや数字を落とすも、18本塁打、60打点、打率.252でチームの2位躍進に貢献。それが今季はリーグ3位の19本塁打はまだしも、43打点、打率.225と調子が上がらない。8月に限れば打率.197と、どん底だ。

この日は4試合ぶりにヒットを放ち、3打数1安打だったものの、延長十一回、無死二塁の場面では代打を出された。

もともと好不調の波が激しく、新庄監督に「頭を冷やすための時間」と、2試合連続でスタメン落ちさせられたこともあった。それで発奮したこともあったが長くは続かず、ここ数試合は主に7、8番の下位打線を打っている。

9月以降、24試合中10試合を本拠地エスコンフィールドで戦う日本ハムにとって、万波の低空飛行は痛い。なにせ、日本ハムの投手陣はパ6球団の本拠地中、自軍のエスコンを最も苦手にしている。防御率2.83は、同2位でソフトバンクが使用するみずほPAYPAYドームの2.20を大きく下回る。エスコンは本塁打が出やすく、対戦相手もその恩恵に預かっている。いよいよもって、万波が復調してくれないと困るのだ。

まして、逆転優勝を叶えたとして、CSでソフトバンクが勝ち上がってくれば、なおさら破壊力は必要。この両軍がエスコンで対戦する場合は点の取り合いになるケースが多い。

日本ハムがソフトバンクを3タテした22〜24日の3連戦は計13得点6失点だったが、7月末の3連戦は1勝2敗で11得点14失点。ソフトバンクはエスコンを4勝6敗とさほど苦手にしているわけでもなく、8月の月間24本塁打は月別で今季最多。ケガ人も次々に復帰し、いよいよ本領発揮の気配である。

新庄監督就任以来初の優勝と日本シリーズ出場のカギは、万波が握っている。

◇ ◇ ◇

そんな万波に取って代わるように打ちまくっているレイエスだが、「どれだけ打ってもメジャー復帰は厳しい」と見られているという。いったいなぜか。米スカウトが指摘するレイエスの「欠点」とは何か。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。