俳優の斎藤工（44）と池田エライザ（29）がたくさんの投資家たちの前で凛々しく語りかける「IG証券」の新CMが、公開された。

【映像】投資家たちの前で凛々しく語りかける斎藤工＆池田エライザ

9月ということで、斎藤はこの夏を振り返り、印象に残ったことを次のように述べた。

斎藤工「海が好きで、人があまりいない時間に海にパッと車とかで行って、海水に20分ぐらい浸かっているということを数年前からしていて、波のリズムとか、そういったもので自分を整える。デジタルデトックスも含めてですけど、海にただただプカーっと浮かんでいる日々が多くありました」

一方、池田は、秋を感じ始める9月にちなみ「秋といえばコレ！」というものを明かした。

池田エライザ「チラシが大喜利状態で面白いっていうのが私は好きで、『○○の秋』をなんでもくっつけてセールとかしたりするじゃないですか。あれを見るのがすごい好きで、コピーライターさんのセンスを感じたりするし、言ったもん勝ちのセンス勝負みたいな大喜利を見るのが好きですね。あとはカメラが好きなので、紅葉を京都まで撮りに行ったりとか、秋は一気にお散歩が楽しくなるので、遠出とかお散歩とかしたいなと思います」

（『ABEMA Morning』より）