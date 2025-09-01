西武は1日、同日から終盤戦を戦う選手たちに向け、オリジナルの応援メッセージ付き画像を作って送ることができる『オレの背中をおしてくれ！』企画を実施すると発表した。

スマートフォン向けの特設サイトから、応援したい選手のフレームを選択すると、選手の背中を押すようにデザインされた手形に24文字以内で好きな応援メッセージを入力できる。そのうえ、自身の好きな画像と合成することができ、オリジナルの応援メッセージ付き画像を簡単に作成できる。

さらに、作成したメッセージ付き画像を「#オレの背中をおしてくれ」のハッシュタグをつけてXまたはInstagramに9月12日(金)頃までに投稿すると、投稿の中から一部のメッセージを、9月25日の日本ハム戦からベルーナドーム各所や、球団公式YouTubeチャンネルでおなじみの「選手と勝利のハイタッチ気分！」動画で撮影している選手用の通路などに掲出。

また、9月25日(木)北海道日本ハム戦からは、「選手をおしています！」グッズも販売する。

▼今井達也

「ファンの皆さまの応援は、常に僕たちの背中をおしてくれる力になっています。この企画はスマホで手軽にできるので、ぜひ熱いメッセージと共にオリジナル画像を作って楽しんでいただきたいですし、いただいたメッセージはぜひ選手みんなで見たいと思います。皆さんからのメッセージを読んで力に換え、最後まで戦い抜いていきます」