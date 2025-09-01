ＲＩＺＡＰ、ウエルスアドバイザーが『「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」のＦＣモデルトライアルは短期の想定』と
コンビニジム「ｃｈｏｃｏＺＡＰ（チョコザップ）」を展開するＲＩＺＡＰグループ <２９２８> について、ウエルスアドバイザーは１日付リポートで、２６年３月期第１四半期の連結業績（ＩＦＲＳ）は、売上収益が３９９億円（前年同期比１．３％減）、営業損益が４．１億円の黒字（前年同期は２９億円の赤字）だったことについて、下期偏重の事業構造で２３年３月第１四半期以降は３年連続で赤字となっており、第１四半期で営業損益が黒字化するのは４年ぶりとした。
レポートでは、新たな戦略として打ち出した「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」ＦＣモデルのトライアルが９月から開始されることについて、トライアルは新規店舗と既存店舗で行われると見られ、収益性の検証などが行われると指摘。同社は店舗運営に関し、既に多くの指標（客層や来店パターン、リピート率等）を有していることから、検証期間は短期になることが想定されるとした。また、ＦＣ展開が進めば、初期投資が抑制出来ることから、店舗数や会員数急拡大の起爆剤になる可能性があるとしている。想定株価レンジ５００−６００円を据え置き、投資判断は「オーバーウエート」（強気）継続している。
前場の終値は、前日比変わらずの２０９円。
