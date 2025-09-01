◆明治安田J1リーグ第28節 柏2―1福岡（8月31日、千葉・三協フロンテア柏スタジアム）

J1アビスパ福岡でサッカー日本代表DFの安藤智哉はフル出場した。米国遠征に臨む代表合流前の試合でチームは惜敗。自身も2度PKを与えるプレーもあった。悔しい結果をばねにアビスパと代表チームで一層の成長を遂げることを誓った。

試合後に報道陣の取材に応じた安藤は「（PKを）2本与えているのは事実ですし、代表に行く前に課題も見えた。自分の甘さだったり、隙があると感じた。上位を走るレイソル相手に何ができたかって言われると、できなかったこことの方が多かった。はい上がっていきたい」と決意を込めた。

来年の3カ国共催のワールドカップ（W杯）ホスト国でもあるメキシコ、米国との強化試合を終え、帰国後初戦となる13日のC大阪戦（ベスト電器スタジアム）は、この日に受けた警告で累積が4枚に達して出場停止となる。

国内組で挑んだ7月の東アジアE―1選手権で日本代表に初選出された安藤は、今回が2度目の日の丸。海外組のDF陣に負傷者が続出していることもあり、再び巡ってきたチャンスでもある。

一方でリーグ戦では第2節からの27試合に全てフル出場し、チーム最多タイの4得点も挙げてきた。こうした実績が高く評価されている証明でもある。「高さは自分の強み。守備のところで自分の持ち味を出せているかなと思う。（アビスパでは最終ライン）3枚の左をやってますが、前への厚みだったりをE―1から帰ってきてより意識しているところ」。積極的な攻撃参加で、柏戦でも効果的なオーバーラップで好機も演出。前回の代表で実感した課題を基に積極的に取り組む部分だ。

敵地の柏で味わった悔しさも踏まえて、W杯メンバー入りへのアピールも狙う。「海外組を含めての初の招集なんで、自分がどこまでできるかというところと、やっぱりJリーグにもいろんな選手がいるぞ、というのを示さないといけない」。大きな使命感も胸に刻み、サムライブルーのユニホームに再び袖を通して世界に挑む。

後半、福岡・安藤（中央奥右）がファウルし、柏にＰＫが与えられる（撮影・安藤由華）