¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¡Ä¡×²Ã¸î°¡°Í¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÏ©¾å¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í(37)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÃ»¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Î»Ñ¤Ç¡¢Ï©¾å¤ËÐÊ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¸ª¤«¤é¼Ð¤á³Ý¤±¤·¤¿¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ü¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£