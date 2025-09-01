北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの同級生2人が新潟市で講演会を開き、一日も早い帰国を訴えました。



講演したのは、横田めぐみさんの中学校の同級生2人です。池田正樹さんは、めぐみさんの生い立ちからこれまでを写真や映像を交えて紹介しました。



■横田めぐみさんの同級生 池田正樹さん

「僕たちが(北朝鮮の)平壌に行くわけには行かないので、総理に平壌に行って首脳会談を早くしていただけるようにできる限りを尽くしたい。」



母・早紀江さんも電話で参加し、支援を呼びかけました。



■横田めぐみさんの母・横田早紀江さん

「めぐみちゃんは13歳の元気な女の子が60歳になってしまいました。何とかしてこの問題だけは解決していただいて、どうぞこれからもよろしくご支援いただきますよう。」



中学生の同級生・間英法さんは、現役の中学校の教師で普段、生徒に拉致問題をどのように伝えているかを紹介しました。