くるりが9月12日に配信リリースする新曲「ワンダリング」が、10月4日より配信のドラマ『今日もふたり、スキップで』の主題歌に起用。また、同曲のジャケット写真も公開となった。

本ドラマは、エッセイスト ものすごい愛による、時にはほっこりし、思わず笑ってしまう夫婦生活を綴ったエッセイが原案。10月4日24時40分よりLeminoで独占配信されるほか、第1話と第2話の特別版は東海テレビ／フジテレビ系全国ネットにて同日23時40分に地上波放送も決定している。

公開されたジャケット写真は、日本の伝統的な絵画技法を用いて描画する京都在住の画家 丹羽優太の書き下ろし作品をモチーフに、くるりの長年のパートナー 服部一成が手掛けたもの。鳴き声が共鳴し遠方まで届くことから、“天に通ずる鳥”とも言われる丹頂鶴が二羽描かれている。

また、バンド結成日である本日9月1日21時より放送の、くるりがレギュラーを務めるラジオ番組『FLAG RADIO』（α-STATION FM-KYOTO）にて本楽曲の初オンエアが決定。各SNSではレコーディングの様子を撮影したショート動画も公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）