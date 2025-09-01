「まじでえぐい」「なぜ今まで使わなかった」新潟戦でホーム初スタメンの“10番”中島翔哉に称賛の声続々「最高すぎる!」「下手したら…」【浦和】
2025年８月31日、浦和レッズがアルビレックス新潟に１−０と勝利。マテウス・サヴィオのスーパーゴールで白星を飾った一戦での注目は、今季ホーム初スタメンを飾った“浦和レッズの10番”中島翔哉だ。
その番号に相応しい技術を見せつけた中島（59分に途中交代）には試合後、クラブの公式Xに称賛の声が届いた。その一部が以下のとおりだ。
「中島、グスタフソンが下がって悪い意味で流れが変わった」
「中島が躍動している時にもっと点が取れないといけない」
「中島さん、こんなに試合出てないのにこんなにできるのやっぱ凄すぎる」
「中島まじでえぐい」
「中島なぜ今まで使わなかった。ベンチにいたら保持局面は彼一択でしょ、後半ドン引きも解決できる選手」
「中島、柴戸を使えたのはデカい」
「中島めちゃ良いやんもっと使ってくれ」
「中島最高すぎる!」
「ショーヤもっと使っていこうぜ??」
「中島翔哉、見ていて楽しい選手だなぁと改めて実感」
「中島は違いを見せた!」
「中島が良すぎて今まで使われてこなかったのが本当に疑問。下手したら中島＞りょうまもあり得るぞこれ」
「中島翔哉が入ると面白い!」
ゴールやアシストを決められなかったが、この日の中島はファン・サポーターの期待に応える働きをしたと言える。「中島、サヴィオ、グスタの連動はかなり効果的」とのコメントがあるように、味方との連係もよく、実際、M・サヴィオは試合後のミックスゾーンで中島と「やりやすい」と証言した。
今季J１リーグで逆転優勝を狙うには、中島の起用法がポイントのひとつになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
その番号に相応しい技術を見せつけた中島（59分に途中交代）には試合後、クラブの公式Xに称賛の声が届いた。その一部が以下のとおりだ。
「中島、グスタフソンが下がって悪い意味で流れが変わった」
「中島が躍動している時にもっと点が取れないといけない」
「中島さん、こんなに試合出てないのにこんなにできるのやっぱ凄すぎる」
「中島まじでえぐい」
「中島なぜ今まで使わなかった。ベンチにいたら保持局面は彼一択でしょ、後半ドン引きも解決できる選手」
「中島、柴戸を使えたのはデカい」
「中島めちゃ良いやんもっと使ってくれ」
「中島最高すぎる!」
「ショーヤもっと使っていこうぜ??」
「中島翔哉、見ていて楽しい選手だなぁと改めて実感」
「中島は違いを見せた!」
「中島が良すぎて今まで使われてこなかったのが本当に疑問。下手したら中島＞りょうまもあり得るぞこれ」
「中島翔哉が入ると面白い!」
今季J１リーグで逆転優勝を狙うには、中島の起用法がポイントのひとつになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介