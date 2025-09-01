「相手を脅かす場面もあった」マンC戦で逆転弾アシストの三笘薫を英メディアは高評価！ 一方で指摘した課題とは？
現地８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、三笘薫を擁するブライトンがホームでマンチェスター・シティと対戦。アーリング・ハーランドの得点で先制を許すも、ジェームズ・ミルナー、ブラヤン・グルダがゴールを決めて２−１の逆転勝利を飾り、今季初白星を掴んだ。
この一戦に先発した三笘は、19分に相手の最終ラインの背後に走り込んでパスを受け、右足のシュートを放つが、GKジェームス・トラッフォードの好セーブに阻まれる。それでも89分には、絶妙なスルーパスを供給してグルダの決勝点をお膳立て。今季初アシストを記録している。
そんな日本人アタッカーに対して、ブライトンの地元メディア『Sussex World』は、採点記事で「７点」を与え、次のように評している。
「前半には素早いカウンターからGKトラッフォードを脅かす場面もあった。しかし三笘のパフォーマンスは評価が分かれる。随所に質の高いプレーはあったが、今のところフィニッシュの精度が欠けている」
この後、アメリカ遠征を行なう日本代表に合流する三笘。森保ジャパンではどんなプレーを見せてくれるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が的確かつ絶妙アシスト！土壇場89分の劇的決勝点
