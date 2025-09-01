コメへの関心が高まる中、米菓の魅力を発信する施設が長岡市にオープンしました。



8月30日にオープンした『お米となかよしパーク』。長岡市に本社を置く岩塚製菓が工場の直売店を総工費5億円をかけてリニューアルした施設で、セレモニーには磯田達伸市長らが出席しました。



■長岡市 磯田達伸市長

「地元の人だけではなくて長岡市民全体として、観光の拠点にこの施設はなっていくと思っている。」



商品の販売だけでなく、せんべいを焼く作業を見学できるほか、できたても購入できます。



■岩塚製菓 槇大介社長COO

「工場直送の米菓、そして地域の生産者の皆様から預かった農産加工品、そういったものをしっかりと消費者の皆様に届けていかなければいけないと改めて思った。」



工場で出た割れたせんべいなどを詰めたお得な商品も人気を集めていました。