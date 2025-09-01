『ミスヤンマガ2025』晴こころ、『ヤンマガ』巻中に初登場 “愛知の16歳”がみせた“元気はつらつ”水着グラビア
名門ミスコンの『ミスマガジン2025』で『ミスヤングマガジン』に選ばれた晴こころ（16）が、1日発売の『週刊ヤングマガジン』40号（講談社）の巻中グラビアに登場した。
【別カット】海辺で物憂げな表情を浮かべた晴こころ
同コンテストは1982年から始まり、雑誌業界で最も歴史のあるミスコン。初期には俳優の斉藤由貴や細川ふみえなど、以降も中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出してきた。2011年から休止していたが、2018年に復活。以降も沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈ら、各賞受賞者が、グラビアをはじめ、ドラマ、演劇、CMなどで活躍をみせている。
ベスト16発表会で“ワサビ食い”を披露するなど、圧倒的なインパクトを残した晴。今回のグラビアでも、さまざまな水着を着用し、“元気はつらつ”な姿を見せている。
そのほか、表紙＆巻頭グラビアに「『ミスマガジン』2025グランプリ」の永岡ゆきね、巻中グラビアには「『ミスマガジン2025』 ミス週刊少年マガジン」の江下晏梨、巻末グラビアに“ヤンマガ期待のフレッシュ美女”として、真白雪澄、仲島恵莉奈、木部桃花、藤原明穂が登場する。
【別カット】海辺で物憂げな表情を浮かべた晴こころ
同コンテストは1982年から始まり、雑誌業界で最も歴史のあるミスコン。初期には俳優の斉藤由貴や細川ふみえなど、以降も中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出してきた。2011年から休止していたが、2018年に復活。以降も沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈ら、各賞受賞者が、グラビアをはじめ、ドラマ、演劇、CMなどで活躍をみせている。
そのほか、表紙＆巻頭グラビアに「『ミスマガジン』2025グランプリ」の永岡ゆきね、巻中グラビアには「『ミスマガジン2025』 ミス週刊少年マガジン」の江下晏梨、巻末グラビアに“ヤンマガ期待のフレッシュ美女”として、真白雪澄、仲島恵莉奈、木部桃花、藤原明穂が登場する。