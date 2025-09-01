2026年後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロインで女優の石橋静河（31）は同日、自身のインスタグラムを更新。所属していた事務所「Plage」を離れ、女優の宮崎あおい（39）や長谷川博己（48）らが所属する「ヒラタインターナショナル」に同日付で移籍することを発表した。

9月がスタートした同日、芸能人らが事務所退所や新たな所属先を続々と発表している。

女優の熊谷真実は自身のインスタグラムで事務所「株式会社101」への所属を発表した。2024年4月1日に13年在籍した「アワーソングスクリエイティブ」の退所と3度目の結婚を報告していた。

ラグビーW杯3大会連続出場のプロップ・稲垣啓太（35＝埼玉）の妻でモデルの稲垣貴子（34）は同日、インスタグラムで8年間所属した事務所「Donna models」を退所したと報告した。9月からは独立し「新たな一歩を踏み出す」と記している。

アイドルグループ「Rev. from DVL」の元メンバーの四宮吏桜（27）は「あかりのプロダクション」の退所と劇団四季への入団を報告。「新たな場所で私らしく、そしてさらに俳優としてのスキルやメンタルも磨いて、また皆様の前に立てるように精進して参りたいと思います」と意気込んだ。

“プリキュアシンガー”としても知られる声優で歌手の吉武千颯は自身のインスタグラムで「ボイスキット」に所属すると発表。6月30日をもってデビュー以来所属していた「Apollo Bay」を退所していた。