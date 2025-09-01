『ONE PIECE バウンティラッシュ』全世界2億DL突破 ギア5 ルフィが渋谷とNYを飛び回る記念CM公開
App Store・Google Play・Steam向けアプリケーション『ONE PIECE バウンティラッシュ』が全世界2億DL突破。これを記念して特別CM2本が公開された。また、ギア5 ルフィと写真や動画が撮影できるARカメラが登場し、あわせてSNSキャンペーンが開始された。
【画像】貴重映像!?ニューヨークの自由の女神像とギア5ルフィの2ショット
特別CMは、「全世界2億DL突破記念 特別CM 30秒Ver. 」と海外向けの「ONE PIECE BOUNTY RUSH-200M Downloads Gear Up Trailer (30s)」が公開された。「全世界2億DL突破記念 特別CM 30秒Ver. 」では、渋谷に自由奔放なギア5 ルフィが登場。「ONE PIECE BOUNTY RUSH-200M Downloads Gear Up Trailer (30s)」では、アメリカ・ニューヨークの街をギア5 ルフィが自由奔放に飛び回る。
また、特別映像の公開を記念して、9月3日午後11時59分までX上ではキャンペーンが実施中。対象ポストのリポスト・いいね数が目標達成で、20個の「虹のダイヤ」がプレゼントされる。
さらに、ギア5 ルフィと写真や動画が撮れる大迫力のARカメラが登場した。あわせて、29日午後1時59分までXにてプレゼントキャンペーンが実施中。期間中、バウンティラッシュ公式Xをフォローし、ARカメラで撮影した写真や動画を「#ギャアアアア5AR」をつけて投稿すると抽選で10人にバウンティラッシュオリジナルノベルティセットがプレゼントされる。
