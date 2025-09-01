“虎党”中江有里、森下選手の“顔Tシャツ”で現地応援ショット「何というのだろう。呆れるほど強い」
俳優・作家・歌手の中江有里（51）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。甲子園球場での阪神タイガースの現地応援ショットを披露した。
【写真】「シャツが凄いですね」甲子園球場で阪神を応援する中江有里
中江は“大の虎党”として知られており、インスタでも頻繁にユニフォームを着て「現地応援」しているショットを公開している。この日の投稿では「何というのだろう。呆れるほど強い。二日連続猛打賞の森下選手！中野選手、大事ありませんように」のコメントとともに、森下選手の“顔Tシャツ”を着用し、大声を出して応援しているとみられる自身のショットをアップ。
この投稿にファンからは「ノリノリですね」「中野くんは大丈夫らしいです とりあえずホッとしましたね」「勝利の女神様がいたのですね 美味いビールが飲めました」「マジック7 阪神絶好調 楽しそうな笑顔や」「シャツが凄いですね」「自然体の素の有里さんに帰ってる」「今年は応援のし甲斐がありますね。やっぱし、球場で観戦は心がより一層に燃え上がるよね」などのコメントが寄せられている。
阪神タイガースは9月1日現在、2位・巨人に16ゲーム差でリーグ首位を独走中。8月31日の試合では巨人との直接対決で逆転勝ちし、優勝マジックを7とした。
