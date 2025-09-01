àÆîÌîÂó¼Â¤Ï¥µ¥à¥é¥¤¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡ªáÆ±Î½¤¬½ËÊ¡¡¡¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É·è¾¡ÃÆ¤ÇÊ©¥â¥Ê¥³¾¡Íø
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥â¥Ê¥³¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¸·î£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£±Æü¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡££²¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÏÁ°È¾£¶Ê¬¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¸åÈ¾£³Ê¬¤Ë¤âÆÀÅÀ¤·£²¡½£°¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±£²£¸Ê¬¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£Ð£Ë¤â·è¤á¤é¤ì¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±£´£°Ê¬¡¢ÆîÌî¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ëÆ±£µ£±Ê¬¡¢£Í£Æ¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤Îº¸¤«¤é¤Î¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤ë¥¯¥í¥¹¤ò¡¢Áö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢¾å¤«¤é¥Ð¥·¥Ð¥·Ã¡¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤Æ½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆîÌî¤Ï¥â¥Ê¥³¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤ËÂÐ¤·¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ï¶¯¤¤¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¡×¤È¾Ð´é¡£Æ±Î½¤«¤é¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡ª¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£