ÉðÅÄ¿¿¼£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×Âç¸æ½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥´¥ë¥ÕËþµÊ¡ÖÄ¶Àä³Ú¤·¤¤¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤¬£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¸æ½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡¢¡Ö£²£°£²£µ¡¥£¸¡¥£³£°¡¥ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡Ä½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤ÈÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¡ª¡ª¡ª ¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÌÚÍü·ûÉð¤È¥´¥ë¥Õ¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö·ûÉð¤µ¤ó¤¬Ëè½µÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ô£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª ¡ØÅÚÍËÄ«£¶»þ ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ÊüÁ÷½ª¤ï¤ê¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÕ»³¤Ø¡¡ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³²¼¼ê¤Ã¤Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆóÊý¤È¤â¤È¤Æ¤â¤ª¾å¼ê¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÄ¶Àä³Ú¤·¤¤¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡ô½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¡ôÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥«¡¼¥È¤¬¼«Æ°±¿Å¾¤¹¤ë¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ðËÜ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¾Ð´éºÇ¹â¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÀ¨¡Ê¤¹¤´¡Ë¤¯¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤â¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤Í¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯¡ÖÂè£²²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡¢£¹£°Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ßÃË¡×¥¥ã¥é¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ë¡££²£°£±£¸Ç¯£³·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤âÌ³¤á¡¢£±£¸Ç¯¤Ë£Î£È£Ë¤ÎÂÎÁàÈÖÁÈ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶ÚÆùÂÎÁà¡×¤Ç¶ÚÆù¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï£²£°Ç¯£··î¤Ë»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÅ¤Þ¤Ê¤ß¤È·ëº§¤·¡¢£²£²ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯£¶·î¤ËÂè£±»Ò½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£