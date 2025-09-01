◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月２日、阪神競馬場・芝１２００メートル）

２０２３年の覇者のテイエムスパーダ（牝６歳、栗東・小椋研介厩舎、父レッドスパーダ）の当レース２勝目に期待だ。前走のアイビスＳＤは厳しいマークを受けながらも逃げ粘って２着。負けて強しの内容だった。

８月２８日の１週前追い切りは、新コンビの松若風馬騎手が手綱を執り、単走ながらＣＷコースで６ハロンの一番時計となる６ハロン７７秒６（ラストは１１秒７）をたたき出した。小椋調教師は「思ったより時計は速くなりましたが、予定の範囲内。力があるし、さすがの動き。引き続き状態はいいですね」とうなずく。好調をキープしており、休み明けを一度使ってさらに上向いている。

カギとなるのは近走で２桁着順が続く１２００メートルへの対応だが、「（３走前の）１４００メートルでもあれだけ速い時計でハナに行って粘れていたし、１２００メートルで他に行きそうな馬がいない今回はそれより楽になりそうですからね」とトレーナー。阪神は４戦２勝と好相性。サマースプリントシリーズの逆転優勝も視界に入り、注目の一戦となる。（山本 理貴）