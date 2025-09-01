政府は１日午前、「防災の日」に合わせ、南海トラフ地震を想定した総合防災訓練を行った。

南海トラフ地震は、今後３０年以内の発生確率が「８０％程度」とされる。訓練を通じて関係機関の対応を確認し、地震発生後の被害の最小化に向けた態勢強化を図る考えだ。

訓練では、防災服を着用した閣僚が次々と徒歩で首相官邸に参集し、石破首相を本部長とする緊急災害対策本部会議を開いた。首相は「人命第一の方針のもと、あらゆる手段を用いて災害応急対策に当たってほしい」と述べ、対応を指示した。

今回の訓練は、１２月１日の午後５時１０分に和歌山県南方沖を震源とするマグニチュード（Ｍ）９・１の地震が起き、東海や近畿、四国、九州の１０県で震度７の強い揺れを観測したとの想定で実施。昨年１月の能登半島地震を踏まえ、厳冬期の日没後といった悪条件下を想定した。会議では静岡県の鈴木康友知事らとテレビ会議を行い、被害状況などを聞き取った。

ＳＮＳなどによる偽情報やデマの拡散も想定し、首相は会議後の模擬記者会見で「悪質な虚偽情報の流布は決して許されるものではない。厳に慎んでいただきたい」と呼びかけた。

首相はその後、さいたま市へ移動し、首都圏の９都県市合同の訓練を視察した。

政府が今年３月に公表した南海トラフ地震の最新の被害想定によると、直接死の死者数は最大２９万８０００人、建築物の全壊焼失棟数は２３５万棟に上る。

昨年８月には、日向灘でＭ７・１の地震が起き、地震への備えを求める「臨時情報（巨大地震注意）」が初めて発表され、被害想定地域などで対策が進む。政府は今年７月に防災対策推進基本計画を改定し、今後１０年間で直接死の死者数の８割減を目標に掲げるなど、対策を強化する方針を示している。