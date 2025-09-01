【新華社長春9月1日】中国自動車大手、中国第一汽車集団（中国一汽）の「紅旗」「解放」「奔騰」ブランドなどの高級部品を満載した専用列車が8月25日、吉林省長春市の一汽物流鉄道口岸（通関地）から出発した。内モンゴル自治区の満洲里口岸を経由し欧州に向かう。これは中国一汽が運行する欧州直行「中欧班列（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）」の第1便となる。

第1便の運行距離は約7900キロで、欧州の主要市場に直行する。輸送時間は従来の海運の45日から18日に短縮され、物流コストも30％以上削減される。中国一汽の製品輸出の国際競争力を大幅に高め、海外取引先により迅速で信頼性の高いサービス体験を提供する。

同社は中国自動車業界で唯一、中欧班列の運行資格を持つ企業で、今回採用した「鉄道＋（プラス）海運＋海外倉庫」という画期的な複合一貫輸送モデルにより、物流全体のコストを効果的に削減し、サプライチェーン（供給網）のリスク耐性を高めることができる。

第1便に積載された「紅旗」「解放」などの部品が欧州で本格的な供給体制を形成する一方、復路便には欧州の高品質自動車部品が積載され、中国と欧州の自動車産業の深い相互交流を促進する。（記者/姜明明、王暁林、張建）